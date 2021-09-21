21.09.2021, 21:45
ФОТО | Будущий президент Эстонии обзавелся очаровательной улыбкой(26)
Delfi / ERR
Внимательные телезрители программы "Plekktrumm" на канале ETV2 обратили внимание, насколько изменилась в лучшую сторону улыбка вступающего скоро в должность нового президента Эстонии Алара Кариса.
Сравните ДО и ПОСЛЕ: слева Алар Карис 2 сентября в эфире телеканала Delfi TV, а на фото справа — 20 сентября на ETV2 в программе "Plekktrumm".
Карис официально вступит в должность президента страны 11 октября.