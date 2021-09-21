Финские врачи сообщили о возможных побочных эффектах третьей дозы вакцины от коронавируса

Она говорит, что уже есть данные из других стран о том, что третья доза вызывает примерно такое же количество побочных эффектов, как и первые две.

Например, есть данные из Израиля, где более миллиона человек уже получили третью прививку.

После третьей прививки чаще наблюдается опухание лимфатических узлов, чем после предыдущих доз. Однако отеки не являются серьезными и со временем проходят.

В Финляндии третью прививку сейчас делают людям с ослабленным иммунитетом, а также медицинские работники, получившие две предыдущие дозы, с коротким интервалом в 3-4 недели между прививками.

Финское Агентство по безопасности и разработке лекарственных средств (Fimea) пока не получило сообщений о побочных реакциях после введения третьей дозы вакцины, пишет yle.fi.

Всего по состоянию на 7 сентября компания Fimea обработала чуть менее 3700 сообщений о побочных реакциях, из которых чуть менее 2400 были серьезными. Около 11 000 сообщений о побочных реакциях находятся на рассмотрении Fimea. В Финляндии сделано более 7 миллионов прививок от коронавируса.

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