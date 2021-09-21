ВОЗ сообщила, сколько летальных исходов приходится на непривитых

Среди тех, кто "попадает с коронавирусом в больницы и, к несчастью, умирает, подавляющее большинство — 99% — это невакцинированные", сказала она, добавив, что "это большая трагедия".

Харрис напомнила, что вакцины от COVID-19 "были созданы для предотвращения госпитализации, тяжелого протекания болезни и смерти и они делают это очень хорошо".

Официальный представитель порекомендовала черпать информацию о вакцинации на сайтах ВОЗ и министерств здравоохранения и не доверять непроверенным источникам.

По данным ВОЗ на 20 сентября, всего в мире зарегистрировано 228 394 572 подтвержденных случая заражения коронавирусом, умерли 4 690 186 человек.

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