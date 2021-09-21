Вопрос о лишении экс-министра Майлис Репс депутатской неприкосновенности может быть отложен

По словам советника по прессе прокуратуры Каарела Калласа, ведомство примет решение по этому запросу в течение недели.

Еще две недели назад, по данным прокуратуры, никаких ходатайств не поступало, и поэтому прокуратура занималась подготовкой лишения Майлис Репс депутатской неприкосновенности. Если прокуратура удовлетворит запрос адвоката, то начало процедуры лишения депутатской неприкосновенности будет отложено.

Так как Майлис Репс является депутатом Рийгикогу, то прежде чем ей можно будет предъявить обвинение и отправить под суд, необходимо лишить ее депутатской неприкосновенности. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, что осенью 2020 года выяснилось, что Репс на должности министра использовала министерское имущество и рабочую силу в интересах своей семьи. Кроме того, она отметила свой день рождения в ресторане Mon Repos за счет налогоплательщиков.

Все закончилось ее отставкой и уголовным делом, которое все еще не дошло до суда. Пока еще не ясно, какой денежный ущерб принесла министерству деятельность Репс. Само министерство до сих пор не назвало точную сумму.