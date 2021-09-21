МИД РФ ответил на новые заявления Лондона о причастности Москвы к отравлению Скрипалей

”Да, видели эти сообщения Скотленд-Ярда о заочном предъявлении обвинения третьему россиянину, якобы подозреваемому в покушении на Скрипалей. <…> Давно не возвращались к этой теме. Уж не знаю, почему она сейчас всплыла: возможно, так готовят в Лондоне встречу их министра с российским коллегой. Сложно проанализировать — так, предположение”, — сказала Захарова, отвечая на вопрос корреспондента РБК. Ранее она говорила, что у российского министра Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН планируется встреча с британским коллегой.

По ее словам, власти Великобритании на протяжении уже более двух с половиной лет используют инцидент в Солсбери ”для преднамеренного осложнения двусторонних отношений” и давления на Россию, ”подогревая антироссийские настроения в британском обществе”.

”Несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия”, — отметила официальный представитель МИДа.

Захарова добавила, что Россия осуждает попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаивает на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента.

Ранее 21 сентября Скотланд-Ярд заявил, что подозревает еще одного человека в отравлении Скрипалей. По данным британской полиции, речь идет о сотруднике российской военной разведки Денисе Сергееве, скрывавшемся под псевдонимом Сергей Федотов. Его обвинили в заговоре с целью убийства, покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, хранении и применении химического оружия. Королевская прокурорская служба Британии (Crown Prosecution Service, CPS) сочла представленные доказательства вины Федотова достаточными для предъявления обвинений.