В Рийгикогу поддержали введение платы за терпение к ветряным электростанциям

Председатель комиссии по окружающей среде Йоко Алендер сказала, что в отношении владельцев ветряных электростанций и прибрежных ветряных электростанций необходимо установить обязанность по выплате платы за обязанность проявлять терпение.

”Мы должны найти справедливое решение. Местные самоуправления и население, проживающее вблизи ветряных электростанций, должны получать выгоду от ветряной энергии. Процесс создания мощностей, необходимых для производства ветряной электроэнергии в Эстонии, затянулся. Энергия ветра необходима государству в целом, чтобы выполнить цели в области климата и повысить нашу конкурентоспособность. Это также важно для всех нас как для потребителей электроэнергии”, — пояснила Алендер.

Строительство ветряных электростанций создает ряд неудобств для местных жителей. Например, электростанции влияют на ландшафт, производят шум, являются причиной ограничений на передвижение и землепользование, например, на охоту, спорт, летательные аппараты. Также могут быть введены ограничения на использование водоемов, например, ограничения на рыбную ловлю и рыбоводство.

Энергия ветра — это быстро развивающийся вид чистой возобновляемой энергии, который может покрыть значительную часть потребностей энергопотребления в Эстонии. Разные варианты платы за обязанность проявлять терпение используются во многих государствах Европы, чтобы компенсировать местным жителям возможные неудобства. Цель — направить получаемую из производства энергии ветра прибыль местным жителям и самоуправлениям. Плату за обязанность проявлять терпение планируется ввести в отношении ветряных электростанций, которые будут построены после вступления в силу запланированных изменений.

Заместитель председателя комиссии по окружающей среде Андрес Метсоя подчеркнул, что в свете зеленого переворота следует обсудить изменения в экономической среде, а также возможности для способствования этим изменениям.