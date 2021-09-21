В Рийгикогу поддержали введение платы за терпение к ветряным электростанциям(21)
Председатель комиссии по окружающей среде Йоко Алендер сказала, что в отношении владельцев ветряных электростанций и прибрежных ветряных электростанций необходимо установить обязанность по выплате платы за обязанность проявлять терпение.
”Мы должны найти справедливое решение. Местные самоуправления и население, проживающее вблизи ветряных электростанций, должны получать выгоду от ветряной энергии. Процесс создания мощностей, необходимых для производства ветряной электроэнергии в Эстонии, затянулся. Энергия ветра необходима государству в целом, чтобы выполнить цели в области климата и повысить нашу конкурентоспособность. Это также важно для всех нас как для потребителей электроэнергии”, — пояснила Алендер.
Строительство ветряных электростанций создает ряд неудобств для местных жителей. Например, электростанции влияют на ландшафт, производят шум, являются причиной ограничений на передвижение и землепользование, например, на охоту, спорт, летательные аппараты. Также могут быть введены ограничения на использование водоемов, например, ограничения на рыбную ловлю и рыбоводство.
Энергия ветра — это быстро развивающийся вид чистой возобновляемой энергии, который может покрыть значительную часть потребностей энергопотребления в Эстонии. Разные варианты платы за обязанность проявлять терпение используются во многих государствах Европы, чтобы компенсировать местным жителям возможные неудобства. Цель — направить получаемую из производства энергии ветра прибыль местным жителям и самоуправлениям. Плату за обязанность проявлять терпение планируется ввести в отношении ветряных электростанций, которые будут построены после вступления в силу запланированных изменений.
Заместитель председателя комиссии по окружающей среде Андрес Метсоя подчеркнул, что в свете зеленого переворота следует обсудить изменения в экономической среде, а также возможности для способствования этим изменениям.
”Мы должны проанализировать юридические аспекты прямой линии электропередачи с прибрежными морскими электростанциями. Для материковых электростанций соответствующее законодательство прописано. Есть и положительные примеры, когда предприятие инвестировало именно в те регионы, где электроэнергия обеспечена без платы за передачу”, — сказал Метсоя.
Он добавил, что такой подход позволит сбалансировать региональное развитие Эстонии и создать новые рабочие места за пределами Таллинна. ”Оценка выгоды для местного населения не должна ограничиваться лишь платой за выработанные кВт⋅ч. Мы должны рассмотреть, как именно повышается конкурентоспособность региона”.
Метсоя пояснил, что право на введение платы за обязанность проявлять терпение и установление ее размера следует предоставить собраниям местных самоуправлений. ”Местные самоуправления могут использовать плату по своему усмотрению. Это позволит выплатить поступившие средства в качестве компенсаций людям, проживающим вблизи электростанций”, — сказал Метсоя. Он добавил, что возможность получить плату за обязанность проявлять терпение может стать причиной для увеличения числа жителей этого конкретного местного самоуправления и поступлений с налогов.
По словам Метсоя, введение платы за обязанность проявлять терпение не должно повлиять на выдачу разрешений или запретов на строительство ветряных электростанций. Он отметил, что введение платы окажет положительное влияние на отношение людей к ветряной энергетике.
Комиссия поддержала проект о внесении дополнений в Закон об организации энергетического хозяйства и, в связи с этим, в другие законы.
В заседании комиссии по окружающей среде приняли участие представители Министерства экономики и коммуникаций. Они представили законодательное предложение. Законопроект должен быть подготовлен в течение следующего года.