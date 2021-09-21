”Аризона” вернула старый "ламповый" логотип в виде койота с клюшкой

Это завершающий этап ребрендинга. Статус логотипа с изображением головы койота, который использовался с 2003 года, понижен до альтернативного. В форме с ним команда проведет только 8 домашних матчей в следующем сезоне.

”Мы очень рады запустить наш ребрендинг, который сфокусирован на нашем видении — надолго стать успешной командой в Аризоне, а также на нашей приверженности к интеграции культур, инклюзивности и инновациям.

Как всегда, мы прислушивались к нашим невероятно преданным и страстным поклонникам. Мы были поражены их любовью к бренду и желанием вернуть логотип ”Качина” на постоянной основе.

Принять это решение для нас было очень легко. Мы гордимся тем, что у нас один из лучших логотипов во всей НХЛ.

Ребрендинг подчеркивает, что ”Койотис” — динамичная, энергичная и дальновидная организация. Эта кампания демонстрирует нашу приверженность к лидерству в нашем сообществе. Долина и весь штат являются частью нашей стаи”, — сказал президент клуба Хавьер Гутьеррес.

Качина — название духов в религии индейцев пуэбло. Они изготавливают куклы-качина, которые ранее играли церемониальную роль, а сейчас являются сувенирами.