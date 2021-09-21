ГРАФИК | Государственный провал: поставленная цель по вакцинации не достигнута(25)
Весной, когда началась массовая вакцинация от коронавируса в рамках общегосударственной программы, была поставлена цель охватить иммунизацией к осени 70 процентов взрослых.
Сегодня вакцинировано по меньшей мере одной дозой 66,2% взрослых (около 710 000 человек). Для достижения цели — 70% — нужно сделать первый укол еще по меньшей мере 40 000 взрослым.
Как отмечал в июле в своем обращении к правительству госконтролер Янар Хольм, в весеннем плане неясно было сформулировано понятие "осени".
"С течением времени разные деятели поясняли, что "осень" означает конец августа, конец лета, начало астрономической осени", — указывал Хольм. Неясно было также идет ли речь о полной вакцинации или первой дозе.
После этого Минсоцдел вышел с обновленным планом вакцинации, где было конкретно определено, что "осенью" в данном контексте будет считаться астрономическая осень. Была заявлена цель "достичь к 22 сентября вакцинации по меньшей мере одним компонентом 70% взрослого населения".
Цель не достигнута
Министр труда и здравоохранения Танель Кийк уже в начале сентября констатировал, что, по всей видимости, поставленную задачу выполнить не успеют. Сейчас это уже совершенно ясно.
Сегодня, комментируя ситуацию, министр не впадает в пессимизм: "Мы подошли довольно близко — поставленная задача выполнена на 95%".
Сегодня на повестку дня вышли вопросы, связанные уже с ревакцинацией. По словам Кийка, в данный момент идет планирование кампании по введению людям третьей дозы. "Мы ждем, когда Европейский департамент лекарственных средств даст на это зеленый свет. Когда это произойдет, то первыми бустерную дозу получат работники здравоохранения и пожилые", — сказал министр.
Как сообщил Кийк, решения ЕС по третьей дозе ожидаются 4 октября.