ГРАФИК | Государственный провал: поставленная цель по вакцинации не достигнута

Весной, когда началась массовая вакцинация от коронавируса в рамках общегосударственной программы, была поставлена цель охватить иммунизацией к осени 70 процентов взрослых.

Сегодня вакцинировано по меньшей мере одной дозой 66,2% взрослых (около 710 000 человек). Для достижения цели — 70% — нужно сделать первый укол еще по меньшей мере 40 000 взрослым.

Как отмечал в июле в своем обращении к правительству госконтролер Янар Хольм, в весеннем плане неясно было сформулировано понятие "осени".

"С течением времени разные деятели поясняли, что "осень" означает конец августа, конец лета, начало астрономической осени", — указывал Хольм. Неясно было также идет ли речь о полной вакцинации или первой дозе.

После этого Минсоцдел вышел с обновленным планом вакцинации, где было конкретно определено, что "осенью" в данном контексте будет считаться астрономическая осень. Была заявлена цель "достичь к 22 сентября вакцинации по меньшей мере одним компонентом 70% взрослого населения".

Цель не достигнута

Министр труда и здравоохранения Танель Кийк уже в начале сентября констатировал, что, по всей видимости, поставленную задачу выполнить не успеют. Сейчас это уже совершенно ясно.

Сегодня, комментируя ситуацию, министр не впадает в пессимизм: "Мы подошли довольно близко — поставленная задача выполнена на 95%".