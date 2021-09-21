Исследование: более трети работающих людей ощущают увеличение рабочей нагрузки

В исследовании было задействовано почти 9000 наемных работников, которых попросили оценить, как рабочая нагрузка на их должности изменилась за год. 35% респондентов считают, что рабочая нагрузка за год определенно выросла, около половины респондентов (48%) отметили, что их нагрузка осталась прежней, и только 9% ощутили снижение нагрузки.

”Больше всего нагрузка увеличилась в сфере информационных технологий, а также в юридическом и государственном секторах, где около половины работников отметили, что в этом году им приходится работать значительно больше, — говорит менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт. — Выход из кризиса в сфере здравоохранения привел к увеличению объема работы также в области маркетинга и кадровых ресурсов, где повышение рабочей нагрузки ощутили 41% и 40% работников соответственно”.

В секторе здравоохранения, где рабочая нагрузка неизменно высока, целых 39% работников считают, что в настоящее время им приходится выполнять еще больше работы, чем год назад.

Уменьшение рабочей нагрузки больше всего почувствовали работники сферы гостиничного бизнеса и общественного питания, где 27% сотрудников отметили, что в этом году работы меньше.

Руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер пояснила, что причиной роста рабочей нагрузки, вероятнее всего, послужили постоянно меняющаяся рабочая среда, быстрый рост экономики, а также необходимость замещать заболевших коллег.

Увеличение рабочей нагрузки отметила почти половина островитян

Территориально наибольший скачок в рабочей нагрузке произошел на Сааремаа — почти половина (46%) жителей острова в рамках исследования отметила, что их рабочая нагрузка за год увеличилась. Значительно выше среднего нагрузка выросла и в Рапламаа, где этот показатель составил 43%.

В столице и в Тарту рабочая нагрузка увеличилась у 34%, а в Пярну — у 33% работников. Жители Йыгева и Вырумаа отметили наименьшее увеличение рабочей нагрузки — 27% и 28% соответственно.

Независимое исследовательское агентство по исследованию зарплат Palgainfo Agentuur и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee два раза в год организуют самое масштабное в Эстонии исследование рынка труда и зарплат, в ходе которого проводится опрос работодателей и работников. В 2021 году в опросе участвовали 8963 работающих и находящихся в поиске работы человека.