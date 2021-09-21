Молодые гандболисты проигрывали, чтобы выиграть на ставках

По итогом расследования, начатого комиссией по этике, выяснилось, что в команде сформировалась группа гандболистов, которая контактировала с лицами, занимавшимися организацией ставок. Подозрения вызвали несколько матчей чемпионата Европы-2021, проходившего в августе в Хорватии, где сборная заняла 15-е место из 16.