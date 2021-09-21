Армия Латвии потеряла на учениях беспилотник и просит грибников помочь его найти

Летательный аппарат пропал 16 сентября на маршруте Резекне-Гулбене. Был потерян сигнал, и неясно, где именно он приземлился.

Пропавший дрон имеет серый окрас, его длина 1,4 метра, размах крыльев — 2,8 метра, вес — около шести килограммов. Вооружения на дроне не было — он предназначен для поддержки военных заданий.

Национальные вооруженные силы просят местных жителей, грибников, лесных работников и всех остальных в случае находки дрона или его частей звонить по телефонам 29258278 или 28655676.

Военные учения Namejs 2021 проходят с 30 августа и будут идти до 3 октября.