ВИДЕО | На автовокзале в Пярну охранник ударил женщину в лицо. На время расследования он отстранен от работы

Как пояснила охранная фирма G4S, инициатором инцидента была неоднократно атаковавшая охранника женщина.

"Все началось с того, что женщина мешала находящимся на пярнуском автовокзале людям, и охранник попросил ее покинуть станцию", — сообщил пресс-секретарь G4S Максим Тууль.

Более подробно компания G4S ситуацию комментировать не стала и оценку действиям охранника не дала. Однако на период разбирательства сотрудник был от работы отстранен.

"Мы выясняем все обстоятельства в сотрудничестве с полицией", — сообщили в G4S.

Не пожелал дать подробный комментарий и предоставить запись со своих видеокамер и Пярнуский автовокзал. "Мы договорились с охранной фирмой о том, что автовокзал не будет давать комментарии по этому инциденту", — сказал директор по развитию Пярнуского центра общественного транспорта Таймо Таммелехт.