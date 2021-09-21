Новости Эстонии
21.09.2021, 15:30

Соцдемы хотят ограничить скорость электросамокатов на тротуарах

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Foto: Rauno Volmar
Социал-демократическая партия сегодня внесла в производство Рийгикогу два законопроекта, один из которых предлагает для обеспечения безопасности пешеходов ограничить на тротуарах и пешеходных дорожках скорость электросамокатов. Второй законопроект в случае его принятия обяжет правительство за счет средств госбюджета на следующий год поддержать самоуправления для создания сети велосипедных дорожек.

Согласно первому законопроекту, на электросамокате нельзя ехать по тротуару или пешеходной дорожке на скорости больше 10 километров в час. Сейчас разрешенная скорость 25 км/ч. Помимо этого, местные самоуправления получат право вводить дополнительное ограничение скорости, если сочтут это нужным.

По словам депутата Рийгикогу, социал-демократа Раймонда Кальюлайда, цель законопроектов — обеспечить безопасность всех участников движения.

”Согласно результатам заказанного мной исследования, больше половины жителей Таллинна и 40 % жителей других крупных городов Эстонии чувствуют себя из-за электросамокатов в опасности. Мы хотим лучше защитить пешеходов, и в первую очередь, конечно, детей, а также пожилых людей, и поэтому предлагаем ограничить скорость электросамокатов на тротуарах. Сейчас по тротуарам можно ехать со скоростью 25 километров в час, законопроект предусматривает значительно меньшую скорость. Подчеркиваю, что ограничения затронут только тротуары”, — пояснил Кальюлайд.

По словам депутата Рийгикогу Евгения Осиновского, который от имени социал-демократов внес законопроекты в производство парламента, государство должно прийти местным самоуправлениям на помощь и предусмотреть в госбюджете средства на разработку и реализацию велосипедных стратегий, чтобы уже в ближайшие годы в городах появилась качественная сеть велодорожек.

”Люди, которые пользуются велосипедом или легкими видами транспорта, вносят свой вклад и в борьбу с изменением климата. Учитывая очень высокий уровень автомобилизации в Эстонии, мы должны всячески поощрять экологичные виды транспорта. Изменения в способах передвижения были стремительными, и местным самоуправлениям нужен финансовый стимул, чтобы они серьезно отнеслись к созданию и развитию велосипедной инфраструктуры. У Таллинна имеется велосипедная стратегия, но она так и не реализована. Бессистемная деятельность столичной власти хорошо видна на примере предвыборного раскрашивания тротуаров в красный цвет. Вместо этого нужно комплексное формирование городского пространства”, — отметил Евгений Осиновский.

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