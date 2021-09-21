Транспортный департамент проанализирует данные о перемещении людей

”Новое решение позволяет отслеживать передвижения людей по всей Эстонии и поможет в будущем при планировании учитывать также изменения потребностей людей при передвижении даже за более короткий период”, — пояснил Эрик Эрнитс, руководитель отдела планирования движения Транспортного департамента. Он заверил, что при этом невозможно идентифицировать местонахождение или характер передвижения какого-либо конкретного человека.

По словам Эрнитса, разумное использование мобильных данных является одним из безусловных направлений будущего. ”Чем больше данных о движении учитывается при подготовке решений, тем лучше эти решения подойдут для реальной жизни. Обычные методы измерения передвижений людей чаще всего трудоемки и дороги, и с их помощью сложно составить истинную общую картину. У мобильных данных есть и другие преимущества — например, результат можно получить быстрее и, при необходимости, увидеть, как менялось движение в связи с каким-либо конкретным событием”, — сказал Эрнитс.

Руководитель подразделения бизнес-клиентов Telia Хольгер Хальянд отметил, что это уникальный проект сотрудничества. ”Государственные учреждения разных стран ранее уже использовали анонимные данные из мобильной сети Telia, например, для оценки эффективности мер, принятых для предотвращения распространения вируса Covid-19. Но сотрудничество с Транспортным департаментом выводит партнерство государства и частного сектора в Эстонии на новый уровень. Данные о мобильности можно успешно использовать как при формировании городского ландшафта и развитии инфраструктуры, так и для других задач, где необходимо оперативно оценивать передвижение людей”, — сказал Хальянд.

Руководитель отдела аналитики и данных Транспортного департамента Реймо Таркиайнен сообщил, что в будущем планируется использовать мобильные данные о перемещении людей для улучшения работы общественного транспорта. Такие данные помогают оценить передвижения пользователей общественного транспорта до и после поездки. Кроме того, в будущем появится возможность моделировать сети общественного транспорта на основе реальных потребностей и предпочтений пользователей.