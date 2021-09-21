Новый "мю"-штамм COVID-19 достиг Финляндии. Какова ситуация в Эстонии?

Одна из ведущих финских газет — Ilta-Sanomat подтвердила, что у наших северных соседей обнаружено три человека, инфицированных новым "мю"-штаммом, который получил распространение (по различным данным) в 55 странах мира.

По данным специалистов, из ближайших к нам стран новый вариант COVID-19 был отмечен также в Швеции (трое заболевших) и Дании (7).

На сегодняшний день больше всего инфицированных "колумбийским" штаммом в Колумбии (2790) и США (2803). В Европе лидирует Испания (531).

В последних числах августа Всемирная организация здравоохранения внесла обнаруженный зимой в Колумбии штамм коронавируса B.1.621 в реестр вариантов SARS-CoV-2, представляющих интерес (VOI).

B.1.621 впервые идентифицировали в Колумбии в январе 2021 года.

Уже появилось исследования, согласно которым привитые люди хорошо сопротивляются варианту "мю".

Как сообщили изданию Forte в Департаменте здоровья, в Эстонии новая разновидность COVID-19 замечена не была. За последние пару недель практически на 100% заболеваемость коронавирусом в нашей стране была связана со штаммом "дельта".

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.