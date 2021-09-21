21.09.2021, 14:19
ВИДЕО | Две собаки и лошадь прервали матч сборной Украины
Фото: instagram.com/pvp.poltava/
Две собаки и лошадь, выбежавшие на поле, прервали матч отборочного турнира на Сурдлимпийские игры, который состоялся под Полтавой.
В матче принимали участие сборная Украины и сборная Италии. Сначала на поле выбежали две собаки, но их удалось отогнать за пределы поля, это сделали представители сборной Украины. Позже на газон выбежала лошадь. Она побегала по полю и потом при участии болельщиков и тренеров ее удалось вывести.
Матч закончился победой украинцев со счетом 3:0. Сурдлимпийские игры — спортивные соревнования людей с нарушениями слуха.