ВИДЕО | Две собаки и лошадь прервали матч сборной Украины

В матче принимали участие сборная Украины и сборная Италии. Сначала на поле выбежали две собаки, но их удалось отогнать за пределы поля, это сделали представители сборной Украины. Позже на газон выбежала лошадь. Она побегала по полю и потом при участии болельщиков и тренеров ее удалось вывести.