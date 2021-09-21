Футбол
21.09.2021, 14:19

ВИДЕО | Две собаки и лошадь прервали матч сборной Украины

 
Фото: instagram.com/pvp.poltava/
Две собаки и лошадь, выбежавшие на поле, прервали матч отборочного турнира на Сурдлимпийские игры, который состоялся под Полтавой.

В матче принимали участие сборная Украины и сборная Италии. Сначала на поле выбежали две собаки, но их удалось отогнать за пределы поля, это сделали представители сборной Украины. Позже на газон выбежала лошадь. Она побегала по полю и потом при участии болельщиков и тренеров ее удалось вывести.

Матч закончился победой украинцев со счетом 3:0. Сурдлимпийские игры — спортивные соревнования людей с нарушениями слуха.

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