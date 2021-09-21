Чему должна научить современная школа
За последние 30 лет с момента обретения Эстонией независимости нам пришлось уже несколько раз переосмыслить суть и значение системы образования. Это естественно, что образование должно адаптироваться в условиях постоянно меняющегося и усложняющегося мира, в котором мы живем.
Да, школьное образование должно отвечать вызовам современного мира. Но как именно? Набор ожиданий от школы у различных целевых групп весьма пестрый и противоречивый. Ориентация на некое среднее арифметическое от всех этих ожиданий — серьезная проверка на прочность для каждого преподавателя и руководителя школы.
Во время пандемии школы в прямом смысле оказались в экстремальной ситуации, фактически на пороге революции. Продолжать учить и учиться по-прежнему было невозможно, а по-новому еще не научились. Интернет получил новое значение, временно заменив контактное обучение на дистанционное. Однако, эта альтернатива остается лишь альтернативой. Ничто не способно заменить непосредственное человеческое общение и обучение. Особенно если это касается детей младшего и среднего школьного возраста, а также учеников с особенностями развития.
Кроме того, необходимо учитывать среду, в которой живут наши дети. Из-за избытка информации молодое поколение теряет способность вникать в суть, решения принимаются поверхностно, у детей и подростков все чаще встречаются сложности, связанные с концентрацией внимания и повышенной тревожностью.
Беспрерывный поток разрозненной информации, которую потребляют дети и подростки из различных социальных сетей привел к формированию у них клипового мышления. Это означает, что у современной молодежи снижается способность понимать и анализировать более длинные и сложные тексты. В результате у школьников может сформироваться весьма ненадежный фундамент для получения дальнейших глубоких знаний, требующих анализа, осмысления и самостоятельных умозаключений. А это в свою очередь, повышает риск того, что молодые люди с поверхностным клиповым мышлением могут стать объектами различных манипуляций и теорий заговоров.
Для решения этой проблемы не существует одного простого решения, необходим комплексный подход. Для формирования у школьников научного и аналитического мировоззрения, нужно использовать как современные визуальные решения, так и прививать им навыки функционального чтения и умение сосредотачиваться и концентрировать внимание.
Помогите ребенку учиться
Школа играет важную роль как образовательное учреждение, но не менее важна ее роль в формировании мировоззрения у молодых людей. Кроме того, в последнее десятилетие родители, педагоги, общественные деятели и сами школьники все чаще подчеркивают важность получения в школе таких знаний и умений, которые пригодятся в реальной жизни.
Хочу также отметить важность сотрудничества между школой, учеником и его родителями. Беспечный подход некоторых родителей ”Школа всему научит” себя не оправдывает. Для детей и подростков очень важно чувствовать вовлеченность и поддержку родителей, как в вопросах учебы, так и других сферах. Педагогам порой тоже не хватает участия родителей в решении каких-то вопросах, связанных с процессом обучения ребенка.
Психологи подтверждают, что пандемия повысила градус напряжения и отчуждения не только в обществе, но и в семьях. Дети видят, что родителям приходится очень сложно, но они не обсуждают с ними свои переживания и мысли, не интересуются, что происходит в жизни ребенка, что беспокоит его. Родители задают дежурные вопросы, типа: ”Ты уроки сделал? Поел? На тренировку сходил?” И у них не возникает вопроса, могут ли они сами чему-то научиться у своего ребенка.
Пора признать, что только фактологические знания не обеспечивают успеха на рынке труда. Для достижения успеха очень важно уметь общаться, вести переговоры и добиваться поставленной цели. Также нужно оперировать логикой, критическим мышлением и анализом. Развитие этих навыков занимает все более прочное место в учебных программах гимназий и профтехучилищ. Видоизменяется и роль учителя: эффективный педагог — это тот, кто организует различную деятельность, а не тот, кто передает только знания и контролирует.
Кто платит за образование?
Даже в случае малых народов, когда носителями языка остаются лишь сотни или даже десятки, образование в идеале должно быть на родном языке. Владение иностранными языками важно. Однако неотъемлемым условием развития мозга является свободное и грамотное владение родным языком.
Понятно, что госбюджета не хватит на то, чтобы содержать языковые кружки и воскресные школы для всех проживающих в Эстонии народов — их более ста. Однако, вполне достаточно того, что местные самоуправления и госаппарат поддерживают развитие частного образования. А в тех самоуправлениях, где представители национальных меньшинств составляют значительную часть налогоплательщиков, использование налоговых поступлений на обучение детей на родном языке является более, чем обоснованным. Это не представляет никакой угрозы для национальной безопасности страны.
Пока наши политики ломали копья на тему интеграции, молодые люди интегрируются сами. Так, для детей из русскоязычных семей не составляет особых проблем хорошо учиться в эстонской школе — дружба помогает. Армию тоже можно считать хорошим местом для интеграции и практики эстонского языка. Однако, социальные проблемы русских семей — это не только забота Таллинна и Нарвы. Необходима государственная программа поддержки и в тех городах, где не осталось отдельных школ с русским языком обучения.
Так кто платит за образование? В краткосрочной перспективе — родители и налогоплательщики в целом. В долгосрочной перспективе — его оплачивают сами ученики, чье школьное образование было хорошим или не очень. Если мы хотим, чтобы эта плата не стала бы для них непосильной, мы должны осознанно подходить к вопросам образования. При формировании стратегии образования политические амбиции и взгляды должны занимать последнее место по важности. На первом месте должна стоять главная цель — предоставить всем молодым людям качественное и современное образование, которое поможет им состояться в жизни.