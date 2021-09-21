Чему должна научить современная школа

Беспрерывный поток разрозненной информации, которую потребляют дети и подростки из различных социальных сетей привел к формированию у них клипового мышления. Это означает, что у современной молодежи снижается способность понимать и анализировать более длинные и сложные тексты. В результате у школьников может сформироваться весьма ненадежный фундамент для получения дальнейших глубоких знаний, требующих анализа, осмысления и самостоятельных умозаключений. А это в свою очередь, повышает риск того, что молодые люди с поверхностным клиповым мышлением могут стать объектами различных манипуляций и теорий заговоров.

Кроме того, необходимо учитывать среду, в которой живут наши дети. Из-за избытка информации молодое поколение теряет способность вникать в суть, решения принимаются поверхностно, у детей и подростков все чаще встречаются сложности, связанные с концентрацией внимания и повышенной тревожностью.

Во время пандемии школы в прямом смысле оказались в экстремальной ситуации, фактически на пороге революции. Продолжать учить и учиться по-прежнему было невозможно, а по-новому еще не научились. Интернет получил новое значение, временно заменив контактное обучение на дистанционное. Однако, эта альтернатива остается лишь альтернативой. Ничто не способно заменить непосредственное человеческое общение и обучение. Особенно если это касается детей младшего и среднего школьного возраста, а также учеников с особенностями развития.

Да, школьное образование должно отвечать вызовам современного мира. Но как именно? Набор ожиданий от школы у различных целевых групп весьма пестрый и противоречивый. Ориентация на некое среднее арифметическое от всех этих ожиданий — серьезная проверка на прочность для каждого преподавателя и руководителя школы.

За последние 30 лет с момента обретения Эстонией независимости нам пришлось уже несколько раз переосмыслить суть и значение системы образования. Это естественно, что образование должно адаптироваться в условиях постоянно меняющегося и усложняющегося мира, в котором мы живем.

Для решения этой проблемы не существует одного простого решения, необходим комплексный подход. Для формирования у школьников научного и аналитического мировоззрения, нужно использовать как современные визуальные решения, так и прививать им навыки функционального чтения и умение сосредотачиваться и концентрировать внимание.

Помогите ребенку учиться

Школа играет важную роль как образовательное учреждение, но не менее важна ее роль в формировании мировоззрения у молодых людей. Кроме того, в последнее десятилетие родители, педагоги, общественные деятели и сами школьники все чаще подчеркивают важность получения в школе таких знаний и умений, которые пригодятся в реальной жизни.

Хочу также отметить важность сотрудничества между школой, учеником и его родителями. Беспечный подход некоторых родителей ”Школа всему научит” себя не оправдывает. Для детей и подростков очень важно чувствовать вовлеченность и поддержку родителей, как в вопросах учебы, так и других сферах. Педагогам порой тоже не хватает участия родителей в решении каких-то вопросах, связанных с процессом обучения ребенка.

Психологи подтверждают, что пандемия повысила градус напряжения и отчуждения не только в обществе, но и в семьях. Дети видят, что родителям приходится очень сложно, но они не обсуждают с ними свои переживания и мысли, не интересуются, что происходит в жизни ребенка, что беспокоит его. Родители задают дежурные вопросы, типа: ”Ты уроки сделал? Поел? На тренировку сходил?” И у них не возникает вопроса, могут ли они сами чему-то научиться у своего ребенка.