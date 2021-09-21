"Вы панику поднимаете". Во время стрельбы в Пермском университете один из преподавателей продолжал лекцию

На второй аудиозаписи слышно, как преподаватель разговаривает по телефону, предположительно, с деканом. Тот, в свою очередь, говорит о необходимости ”сидеть в аудитории и ждать какого-то сигнала”. После этого телефонный собеседник рассказал, что служба безопасности уже выехала, а преподаватель произнес: ”Продолжать работать. Слышали указание декана? Продолжать занятие”.

Спустя 18 минут после начала занятия студенты вновь обратились к преподавателю. Они зачитали уже опубликованные в социальных сетях сообщения о стрелке и необходимости забаррикадироваться под партами. В ответ на все предложения заблокировать двери партами он заявил: ”Нет, ну давайте серьезно: это ведь учеба”. Студенты и одна из родителей продолжили рассказывать подробности происходящего, в ответ на что преподаватель задал вопрос: ”Ну и что?” После этого запись обрывается.

П: — Ну и всё… Переубивали всех террористов. Всё, работаем-работаем. Пишем дальше.

П: — Ну а что надо делать-то при этом?

Студенты: — Олег Иванович, давайте мы выключим свет, чтобы нас здесь видно не было?

Всё это время преподаватель продолжал вести лекцию. Спустя полминуты между студентами и преподавателем завязался краткосрочный диалог:

Спустя полторы минуты на аудиозаписи слышно череду раздающихся хлопков, похожих на звуки выстрелов. Через 15 секунд зазвучала сигнализация, через 10 секунд она отключилась. Затем раздался звук сирены полицейского автомобиля.

Спустя четыре минуты после занятия в аудиторию вошла мама одной из студенток со словами: ”Извините, пожалуйста, там ЧП — человек с оружием, стрельба. Я думаю, надо закрываться”. В ответ на это преподаватель ответил: ”Закрывайтесь”, — и продолжил занятие.

Студенты-филологи рассказали, что преподаватель Олег Сыромятников, читавший им в это время лекцию по истории русской литературы, проигнорировал ЧП и продолжил вести занятие, пишет пермский портал 59.ru. В распоряжение журналистов оказалась аудиозапись с аудитории.

— Только внимание не привлекайте, — обратился преподаватель к аудитории после телефонного разговора. — Продолжаем занятие. Слышали распоряжение декана? Вы меньше читайте сплетни всякие и прочие вещи.

Спустя четыре минуты после продолжения занятия в ответ на перешептывание студентов преподаватель сделал замечание.

— Девочки, вы мне мешаете. Занимайтесь там своими делами, но материал этот я спрошу. Нам пару эту никто не вернет. Ну и самоподготовка, готовьтесь сами. Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил — это было бы прикольно.

После этого занятие вновь продолжилось. На записи слышно, что несколько раз в дверь стучали, однако преподаватель в ответ читал лекцию шепотом. Когда из-за двери прозвучал голос, что это сотрудники правоохранительных органов, мама одной из студенток открыла дверь, пока лектор читал учебный материал.

— Всё-всё, одеваемся, выходим.

— Куда уходим?

— На улицу.

— Зачем?

— Эвакуация. Без вещей выходите.

…

Уже при выходе из аудитории женский голос произнес фразу: ”Форс-мажоры всегда бывают, самое главное, что все живы”. В ответ преподаватель отреагировал: ”Дак и так бы были живы без всякой паники, сидели бы на паре”.

Корреспонденты студенческого ”Ё-Медиа” взяли для 59.RU комментарии у нескольких человек из этой учебной группы. Собеседники согласились на рассказ на правах анонимности, поэтому мы не публикуем их имена.

— Мой преподаватель Сыромятников Олег Иванович никак не отреагировал на это сообщение и продолжил вести пару, — рассказала одна из студенток корреспондентам ”Ё-Медиа”. — Более того, он сделал замечание маме девочки, за то, что она отвлекает его от пары. На наше предложение подвинуть парты он сказал, что это всё равно не поможет.