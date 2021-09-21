В Эстонии изменят маркировку срока годности молочных продуктов

Отмечается, что нынешняя маркировка ”годен до” (”kõlblik kuni”) вводит людей в заблуждение и они выбрасывают продукцию, хотя ее еще можно использовать.

Министр сельской жизни Урмас Круузе отметил, что пастеризованные молочные продукты после окончания срока годности могут быть неопасными для здоровья, поэтому сектору необходимо рассмотреть возможность заменить нынешнюю формулировку на ”лучше употребить до” (”parim enne”).

”Это дословно указывает на то, что до окончания срока годности свойства продукции находятся на своем пике, а после окончания срока продукция в течение определенного времени остается достаточно качественной и безопасной для ее потребления в пищу”, — пояснил министр.

Перед переходом будет проведен анализ рисков для каждого продукта.