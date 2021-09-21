В Эстонии изменят маркировку срока годности молочных продуктов(27)
Отмечается, что нынешняя маркировка ”годен до” (”kõlblik kuni”) вводит людей в заблуждение и они выбрасывают продукцию, хотя ее еще можно использовать.
Министр сельской жизни Урмас Круузе отметил, что пастеризованные молочные продукты после окончания срока годности могут быть неопасными для здоровья, поэтому сектору необходимо рассмотреть возможность заменить нынешнюю формулировку на ”лучше употребить до” (”parim enne”).
”Это дословно указывает на то, что до окончания срока годности свойства продукции находятся на своем пике, а после окончания срока продукция в течение определенного времени остается достаточно качественной и безопасной для ее потребления в пищу”, — пояснил министр.
Перед переходом будет проведен анализ рисков для каждого продукта.
Tere: маркировка "Годен до" на молочной продукции вводит людей в заблуждение
Начиная с сентября производство Tere перестанет использовать маркировку ”Годен до” на большинстве молочных продуктов и заменит ее маркировкой ”Лучше использовать до”. Благодаря этому изменению, сделанному с целью сокращения пищевых отходов, молочные продукты с истекшим сроком и пометкой ”лучше употребить до” могут быть переданы в качестве пожертвований в Продовольственный банк.
”Мы следим за мировыми тенденциями и за тем, что происходит на крупных рынках — пищевые отходы играют все более важную роль в изменении климата, поэтому с целью их сокращения мы перешли на новую систему маркировки как в Англии, так и в Скандинавии”, — сказала менеджер по устойчивому развитию Nordic Milk OÜ Катрин Тамм. ”Европейский Союз выпустил такую же рекомендацию, поэтому мы в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия хотим осуществить эти изменения и в Эстонии”.
Согласно заявлениям представителей молочной промышленности, маркировка на упаковках изменится не за один день и потребуется некоторое время для того, чтобы воплотить эти изменения в жизнь. ”Отметка ”годен до” по сути вводит людей в заблуждение, поэтому многие выбрасывают продукты, всего лишь взглянув на дату. Это огорчает, потому что мы тратим много ресурсов на производство продуктов питания”, — сказала Катрин Тамм. ”Мы призываем потребителей понюхать и попробовать продукты с истекшим сроком, прежде чем отправить их в мусорное ведро. В последнее время много говорят о проблемах пищевой упаковки, но наибольшую нагрузку на окружающую среду в виде отходов по-прежнему оказывает содержимое упаковки”.
Исследование SEI (Стокгольмский институт окружающей среды), проведенное в 2021 году, показало, что пищевая промышленность, общественное питание, торговля и домашние хозяйства Эстонии производят почти 167000 тонн пищевых отходов в год. Большая часть или 41% испорченной пищи поступает из домашних хозяйств, что составляет в общей сложности 34 000 тонн. Молочные продукты составляют 13% или 4400 тонн. Ежегодные потери продуктов питания в Эстонии составляют 26 кг на душу населения, что на 33% больше, чем в 2014 году.
”Молочные продукты после окончания срока действия не представляют опасности для здоровья и при правильном хранении пригодны для употребления дольше, чем указано на этикетке. Для того, чтобы молочные продукты лучше сохранялись, рекомендуют хранить их не на дверце, а в задней части холодильника, где температура более стабильная”, — добавила Тамм.
При этом продукты с маркировкой ”годен до” не следует использовать после того, как срок годности истек, даже если они кажутся нормальными по запаху или вкусу: еда с такой маркировкой начинает портиться, когда выходит срок, и употребление этих продуктов может причинить человеку сильный дискомфорт. ”С молоком дело обстоит иначе — оно пастеризовано, поэтому не содержит опасных бактерий. Маркировка ”лучше употребить до” позволяет человеку визуально осмотреть, понюхать и попробовать продукт, чтобы узнать, пригоден ли он для употребления в пищу. Обязательно перед едой убедитесь, что молочный продукт не имеет неприятного запаха или вкуса, что свидетельствует о его порче”, — добавила Катрин Тамм.