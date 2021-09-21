В Эстонии изменят маркировку срока годности молочных продуктов

Отмечается, что нынешняя маркировка ”годен до” (”kõlblik kuni”) вводит людей в заблуждение и они выбрасывают продукцию, хотя ее еще можно использовать.

Министр сельской жизни Урмас Круузе отметил, что пастеризованные молочные продукты после окончания срока годности могут быть неопасными для здоровья, поэтому сектору необходимо рассмотреть возможность заменить нынешнюю формулировку на ”лучше употребить до” (”parim enne”).

”Это дословно указывает на то, что до окончания срока годности свойства продукции находятся на своем пике, а после окончания срока продукция в течение определенного времени остается достаточно качественной и безопасной для ее потребления в пищу”, — пояснил министр.

Перед переходом будет проведен анализ рисков для каждого продукта.

Tere: маркировка "Годен до" на молочной продукции вводит людей в заблуждение

Начиная с сентября производство Tere перестанет использовать маркировку ”Годен до” на большинстве молочных продуктов и заменит ее маркировкой ”Лучше использовать до”. Благодаря этому изменению, сделанному с целью сокращения пищевых отходов, молочные продукты с истекшим сроком и пометкой ”лучше употребить до” могут быть переданы в качестве пожертвований в Продовольственный банк.

”Мы следим за мировыми тенденциями и за тем, что происходит на крупных рынках — пищевые отходы играют все более важную роль в изменении климата, поэтому с целью их сокращения мы перешли на новую систему маркировки как в Англии, так и в Скандинавии”, — сказала менеджер по устойчивому развитию Nordic Milk OÜ Катрин Тамм. ”Европейский Союз выпустил такую же рекомендацию, поэтому мы в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия хотим осуществить эти изменения и в Эстонии”.