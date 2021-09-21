Языковой департамент рассматривает жалобы о сообщениях на иностранных языках от Департамента здоровья

В частности, один гражданин пожаловался, что получил уведомление относительно анализе вируса COVID-19 на английском языке. Сообщение на русском и далее на эстонском языке пришло через 11 минут.

Аналогичная жалоба поступила в инспекцию и весной. Тогда департаменту рекомендовали пересмотреть настройки и выстроить приоритетность таким образом, чтобы уведомление на эстонском языке было на первом месте.

Сейчас Языковой департамент просит Департамент здоровья объяснить, почему подателю жалобы было отправлено уведомление о его ребенке на английском языке и почему сообщение на эстонском языке было отправлено только через 11 минут. Также непонятно, почему человеку отправляются сообщения на иностранных языках, если в качестве языка общения в среде eesti.ee он указал эстонский язык.

Сам Департамент здоровья ранее пояснял, что рассылает сообщения в таком порядке, поскольку на телефоне отображаются самые последние полученные сообщения.