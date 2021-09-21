Латвия помогла "Единой России" одержать победу в Южно-Сахалинске

— Какие молодцы, что внимательно смотрите, — похвалила журналистов Черкасова. — У нас же, не забывайте, три участка было организовано за рубежом, в Латвии. И буквально вчера уже вечером пришли итоговые протоколы из Латвии.

О том, что для латвийских избирателей на Сахалине было напечатано 15 700 бюллетеней, Сах.ком уже рассказывал. Эту информацию не озвучивали ни на одной пресс-конференции, она стала известна агентству случайно, из статьи федерального издания.

Согласно федеральному закону, объясняют в областном избиркоме, избирательные участки в Латвии входят в состав территориальной комиссии Южно-Сахалинска. Таким образом, результаты оттуда "упали" в итоговый протокол здесь, добавив "Единой России" недостающих до победы голосов. Если бы не было никакой Латвии, разница между КПРФ и "Единой Россией" в Южно-Сахалинске составляла бы 1250 голосов в пользу первой партии.