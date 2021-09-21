ЕСПЧ обвинил Россию в убийстве Александра Литвиненко

ЕСПЧ посчитал, что Россия нарушила вторую статью Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь). Суд обязал Россию выплатить вдове Литвиненко компенсацию в размере 100 тысяч евро, а также оплатить судебные издержки на 22,5 тысячи евро.

Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов не согласился с мнением большинства судей и в своем особом мнении заявил, что нашел множество недостатков в британском расследовании, ”которые вызывают обоснованные сомнения в причастности подозреваемых к отравлению”.

Вдова Александра Литвиненко, в ноябре 2020 года обратившаяся с иском в ЕСПЧ, требовала, чтобы Россия выплатила компенсацию в размере 3,5 миллиона евро.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко погиб в Лондоне 23 ноября 2006 года. Британские власти утверждают, что его отравили радиоактивным химическим элементом полоний-210. По версии Великобритании, убийство совершили бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Фигуранты дела и Россия отрицали причастность к смерти Литвиненко.