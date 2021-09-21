Новости России
21.09.2021, 12:26

ЕСПЧ обвинил Россию в убийстве Александра Литвиненко

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REUTERS/Toby Melville TPX IMAGES OF THE DAY/Scanpix
Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несет ответственность за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Об этом говорится в решении по делу вдовы Литвиненко Марины против России. Об этом пишет Meduza.

ЕСПЧ посчитал, что Россия нарушила вторую статью Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь). Суд обязал Россию выплатить вдове Литвиненко компенсацию в размере 100 тысяч евро, а также оплатить судебные издержки на 22,5 тысячи евро.

Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов не согласился с мнением большинства судей и в своем особом мнении заявил, что нашел множество недостатков в британском расследовании, ”которые вызывают обоснованные сомнения в причастности подозреваемых к отравлению”.

Вдова Александра Литвиненко, в ноябре 2020 года обратившаяся с иском в ЕСПЧ, требовала, чтобы Россия выплатила компенсацию в размере 3,5 миллиона евро.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко погиб в Лондоне 23 ноября 2006 года. Британские власти утверждают, что его отравили радиоактивным химическим элементом полоний-210. По версии Великобритании, убийство совершили бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Фигуранты дела и Россия отрицали причастность к смерти Литвиненко.

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