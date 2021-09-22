Мужчина предлагал русскоязычными жителям столицы помощь в погашении долга и лишал их квартиры

Схема была проста: Тенюгин знакомился с человеком, у которого возникали трудности с оплатой каких-либо счетов, например, коммунальных, и предлагал погасить долг. После того, как долг был оплачен, человек начинал относиться к Тенюгину как к спасителю и терял всякую бдительность. Русскоязычные люди выбирались, скорее всего, потому, что они не совсем понимали суть составленных на государственном языке договоров, которые мошенник им подсовывал.

Около десяти лет назад Марина задолжала телефонному оператору Elisa чуть более 300 евро. Откуда ни возьмись появился мужчина, который оплатил долг. В январе 2014 года Тенюгин с Мариной пришел к ее матери Марии и попросил пожилую женщину подписать бумагу.