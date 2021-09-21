"Я расстроен, что вы назвали меня убийцей”: американские журналисты рассказали о реакции Путина на слова Байдена

Американские журналисты описали телефонный разговор, который провели Путин и Байден 13 апреля. Он прошел вскоре после того, как президент США в интервью ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина ”убийцей”. ”Я расстроен [разочарован тем], что вы назвали меня убийцей”, — приводятся в книге слова Путина.