За сутки в Эстонии прибавилось 463 случая заражения коронавирусом. Умерли пять человек, в том числе 32-летний мужчина

По состоянию на утро 21 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 154 человека. Всего в больницах 180 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 129, или 71,7%, и с завершенным курсом вакцинации 51, или 28,3%, .

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Умерло пять зараженных коронавирусом: 32-летний мужчина, 70-летний мужчина, 88-летняя женщина, 92-летний мужчина и 94-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 561 результат теста, из которых 463 оказались положительными. Из получивших положительный тест 322 не были вакцинированы и 141 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 3 153 дозы вакцины, всего введено 1 338 100 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 66,2%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.