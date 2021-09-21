Новости Ида-Вирумаа
21.09.2021, 09:45

Языковой департамент просит от лидера EKRE объяснений из-за предвыборной рекламы в Нарве

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EKRE kaubik Narvas
EKRE kaubik Narvas
Foto: Matti Aivar Lind, EKRE Narva
Генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск попросил председателя Консервативной народной партии (EKRE) Мартина Хельме дать объяснения относительно предвыборной рекламы политической силы в Нарве — ранее на улицах города был замечен микроавтобус с символикой партии, фотографиями ее кандидатов на выборах и надписями только на русском языке, пишет RusERR.

По словам Томуска, в департамент обратился человек, недовольный тем, что 3 сентября во время предвыборного мероприятия EKRE в Нарве по городу ездил автомобиль в партийных цветах и надписями на русском языке, призывающими голосовать за кандидатов от этой политической силы.

"Языковой департамент обращает ваше внимание на то, что в соответствии с Законом о языке установленная в общественном месте с целью политической агитации наружная реклама должна быть на эстонском языке. Прошу ваших объяснений относительно использования русскоязычной рекламы на данном мероприятии. Также я предлагаю впредь использовать рекламу на эстонском языке, к которой может быть добавлен перевод на русский язык", — написал Ильмар Томуск Мартину Хельме.

Он ждет от лидера EKRE объяснений до 26 сентября.

Жалобу на упомянутую рекламу подал кандидат от Партии реформ на выборах в Пыхья-Таллинне Евгений Криштафович.

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