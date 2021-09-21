ГАЛЕРЕЯ | На лестнице у ласнамяэского магазина Kotka теперь парят орлы

Ранее, в 2014 году, лестница уже была раскрашена цветными треугольниками. По прошествии семи лет краски стерлись, и лестница уже не выглядела такой же яркой, как прежде. Особенно это было заметно на фоне отремонтированного моста Линдакиви. Поэтому активистами Ласнаидеи было принято решение обновить рисунок.

Автором эскиза стал молодой художник Владимир Бережной. Владимир занимается живописью, пишет картины маслом и акварелью. Сейчас он готовится к персональной выставке. Владимир говорит: ”Я считаю, что Ласнамяэ не хватает граффити и цвета. Граффити отличный способ украсить наш серый район, а также это возможность избавиться от нелегальных надписей и рисунков”.

Владимир подготовил эскиз в светлых тонах, на котором орлы парят над панельными домами. ”Для меня магазин Kotka всегда ассоциировался с орлами. Этот рисунок — про Ласнамяэ — просторы, панельные дома и свободные птицы”, — объясняет свою идею художник.

Рассказывает Полина Ляшева, руководитель проектов НКО Ласнаидея: ”Уже на начальном этапе создания рисунка получили много позитивных отзывов от местных жителей. Люди подходили и благодарили за то, что мы делаем. Один мужчина подарил нам баночку с краской. Обязательно используем ее в наших следующих рисунках”.

Мероприятие организовано НКО Ласнаидея при поддержке производителя красок SIA DAW Baltica Eesti filiaal и магазина Котка.