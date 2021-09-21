21.09.2021, 08:57
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ”Единая Россия” победила на выборах в Госдуму(3)
TASS - Scanpix
Партия ”Единая Россия” одержала победу на выборах в Государственную думу, передает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Как сообщается, по результатам обработки 100% протоколов партия набрала 49,82% голосов избирателей. Согласно предварительным расчетам, ”Единая Россия” получает конституционное большинство в Госдуме, у нее свыше 300 депутатских мандатов.
Пятерку лидеров замыкают партии ”Справедливая Россия — за правду” — 7,46%, ”Новые люди” — 5,32%.
Таким образом, в нижнюю палату парламента проходят все эти пять партий, преодолевшие электоральный барьер в 5%.
В России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму VIII созыва. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Кроме того, параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.