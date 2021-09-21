В Швеции не разрешили назвать новорожденного Владимир Путин

В Швеции супружеской паре запретили назвать сына "Владимир Путин". Ведомство, куда был подан соответствующий запрос, отклонило имя, поскольку оно входит в категорию "неуместных" имен. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщило издание Aftonbladet.

"Имя не должно наносить его носителю оскорбление, ставить его в затруднительное положение или по какой-либо причине восприниматься как неподобающее", — говорится в обнародованном в тот же день заявлении ведомства.

Первое заявление родителей — жителей деревни на юге Швеции — также было отклонено в начале сентября. Тогда они предложили вариант имени для сына — просто "Путин". Его не разрешили использовать в качестве имени из-за того, что это фамилия. Как сообщили в органах власти, к письму с отказом прилагался формуляр заявления о регистрации нового имени.