Эстонию ждет глобальный рост цен?

По подсчетам водоканала в Курессааре, к концу года расходы предприятия на электричество вырастут на 125 000 евро по сравнению с прошлыми годами, в связи с чем тарифы за водоснабжение могут вырасти на 10-15%, пишет RusERR.

Расходы мясокомбината Saaremaa Lihatööstus на электричество с начала года выросли на 80 000 евро: пока предприятие не меняло отпускные цены, но при сохранении тенденции оно этого не исключает.

Многие аналитики считают будущие цены на электроэнергию плохо прогнозируемыми. Если тарифы останутся высокими, то эффект этого ощутят все люди в виде подорожания товаров и услуг.

"Если цены на электричество надолго останутся на высоком уровне, то, разумеется, это повлияет на прибыли предприятий, возможности работодателей платить более высокую зарплату. И однажды какую-то часть [выросшей] цены электричества переложат и на конечных потребителей. Цены, услуги, товары подорожают. Есть вполне реальный риск резкого скачка инфляции", — сказал исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас.