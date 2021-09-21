Eesti Päevaleht | Русскоязычные жители страны, EKRE использует вас в своих интересах

Именно этим путём, к удивлению многих, пошла Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) в поисках поддержки у русскоязычных жителей Нарвы. Она алчет её с таким рвением, что даже забыла соблюсти языковые требования при оформлении автобуса для своей избирательной кампании. Начертанный на нём русскоязычный слоган ”Важен каждый голос” недвусмысленно подтверждает: цель оправдывает средства. И всё бы ничего, но в предвыборных листовках EKRE значится, что в первую очередь консерваторы — это представители ”самой проэстонской” партии.

На прошлой неделе появилась новость о том, что заместитель председателя EKRE Март Хельме пообещал сотрудничать с людьми из бывшего ”Ночного дозора”, в своё время бесчинствовавших на улицах Таллинна. Деятельность активистов, подвизающихся в MTÜ Eesti Vanemad, соответствует реалиям классической российской кампании по дезинформации. Наблюдатели отмечают, что в настоящее время в Европе пропагандистский штык Кремля нацелен на срыв программ вакцинации. И ценится любое слово, способствующее расколу.

Конечно же, не стоит повсюду искать жёсткую руку Кремля. Цель науськивать людей друг на друга посредством нелогичных и противоречивых сообщений служит делу не только московских популистов.

И всё сообщество поглощает эти наваристые щи. Русскоязычные избиратели и в Ласнамяэ (где выдвигается сам Март Хельме), и в Нарве будут крайне шокированы, когда осознают истинный цинизм народных консерваторов: ими воспользовалась партия, один из лидеров которой называет русских ”паразитирующими тиблами”. Даже такие курьёзы, как призыв отметить годовщину ”освобождения” Нарвы советской армией, вряд ли смогут смягчить их разочарование.

Увы, фрустрация обычно выражается в том, что плохо становится всем. На самом деле, всё уже плохо, потому что, благодаря усилиям в том числе друзей из EKRE, по темпам вакцинации мы сильно отстаём от Дании и Швеции, которые могут считать, что одержали над коронавирусом верх.

К сожалению, голоса не пахнут. Даже если они заработаны на трёх отрицательных чувствах — гневе, смятении и разочаровании.