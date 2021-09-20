20.09.2021, 22:06
"Наследие советской оккупации". Литовский министр предложил снести аэропорт в Вильнюсе(6)
pixabay.com
Вильнюсский аэропорт не отвечает сегодняшним потребностям, поэтому его необходимо снести, а на его месте построить новый. Об этом 20 сентября заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис на своей странице в Facebook.
”Аэропорт не выполняет необходимые функциональные потребности, поэтому я очень надеюсь, что мы найдем решения, что с этим делать”, — заявил он.
Министр считает, что самый оптимальный вариант — снести существующее здание и построить новое. Если сохранить часть аэропорта, по его словам, это обойдется в два раза дороже, чем новое строительство.
”Что видят приезжие — потрескавшиеся лестницы, трещины в стенах здания, проваливающуюся крышу. Мне кажется, настало время прямо сказать, что здание советского оккупационного периода не отвечает имиджу современной Литвы и не выполняет те функции, которые нужны современному аэропорту”, — приводит слова министра "Новая газета".