"Наследие советской оккупации". Литовский министр предложил снести аэропорт в Вильнюсе

”Аэропорт не выполняет необходимые функциональные потребности, поэтому я очень надеюсь, что мы найдем решения, что с этим делать”, — заявил он.

Министр считает, что самый оптимальный вариант — снести существующее здание и построить новое. Если сохранить часть аэропорта, по его словам, это обойдется в два раза дороже, чем новое строительство.

”Что видят приезжие — потрескавшиеся лестницы, трещины в стенах здания, проваливающуюся крышу. Мне кажется, настало время прямо сказать, что здание советского оккупационного периода не отвечает имиджу современной Литвы и не выполняет те функции, которые нужны современному аэропорту”, — приводит слова министра "Новая газета".