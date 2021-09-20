Лутсар о рапорте Pfizer и вакцинации детей до 12 лет: об этом говорить еще рано(10)
Как сказала Delfi руководитель совета профессор Ирья Лутсар, об этом думать еще рано. "Мы должны еще дождаться, когда фармацевтическая фирма передаст результаты своих исследований Европейскому агентству лекарственных средств, — пояснила она. — Если европейские власти останутся исследованием довольны, то только тогда мы сможем смотреть дальше — что и как".
Лутсар считает, что речь идет о решении, где спешка неуместна. "Тот пресс-релиз, который я видела, не содержит достаточно данных, чтобы я могла предположить, что теперь будет дальше", — сказала ученый.
"Может случиться и так, что для европейского регулятора результатов исследований будет недостаточно. Тогда фармацевтическая компания должна будет представить дополнительные данные, на что потребуется время".
В настоящий момент в Эстонии можно вакцинировать жителей, начиная с 12-летнего возраста и старше. В возрастной категории 12-15 лет прививку получили около 43% подростков.
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