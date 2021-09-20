Представители власти являются экспертами по любому вопросу? В Рийгикогу назвали риски коррупции перед местными выборами

Председатель комиссии Эдуард Одинец отметил, что еще до начала выборов в собрания местных самоуправлений можно разъяснить, что именно разрешено находящимся у власти лицам, а что — нет. Это позволит избежать возможных нарушений.

”Лучше заранее принять меры, чем реагировать на уже разворачивающуюся ситуацию. На выборах ни у кого не должно быть преимущества за счет использования общественных средств. Не должно быть и возможности давать скрытую рекламу в местных газетах и каналах социальных сетей. Я рад, что этим летом комиссия по надзору за финансированием партий направила всем самоуправлениям докладную записку, в которой привела правила поведения перед выборами. Надеемся, что это поможет существенно сократить риски коррупции. Наша комиссия полностью поддерживает деятельность комиссии по надзору за финансированием партий”, — сказал Одинец.

Он заверил, что члены комиссии также внимательно следят за ситуацией. ”Мы призываем членов наших партий и граждан проявлять активность и обращать внимание на возможные нарушения”, — сказал он.

Заместитель председателя комиссии Валдо Рандпере признал, что в преддверии выборов всегда возникают проблемы с сомнительной рекламой и запрещенными пожертвованиями, но, к сожалению, все сводится к вопросу политической культуры.

”Мы видим, насколько активнее начинают работать представители местных властей перед выборами. Значительная часть постов и статей, которые они публикуют посредством каналов местных самоуправлений, мягко говоря, на грани дозволенного. Каждый раз возникает вопрос — действительно ли представители власти являются экспертами по каждому вопросу? Действительно ли они должны фигурировать в каждой статье? Но следует признать — несмотря на то, что для исправления ситуации в прошлом были представлены законопроекты, все они были с упущениями. Действующее законодательство и без того должно помочь предотвратить такие случаи коррупции”, — пояснил Рандпере.