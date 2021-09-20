За рубежом
20.09.2021, 18:03

Посольство России сообщило статистику голосования в Эстонии на выборах в Госдуму

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Eelhääletamine Vene saatkonnas
Eelhääletamine Vene saatkonnas
Foto: Madis Veltman
В ходе состоявшегося 19 сентября в Эстонии голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва проголосовало 4 531 граждан России, сообщило посольство РФ в Эстонии.

На избирательных участках в Таллине отдали свой голос 2 347, в Нарве — 1922, в Тарту — 262 человек.

"Хотели бы искренне поблагодарить всех тех, кто принял участие в голосовании в нынешней непростой ситуации, отягощенной пандемией коронавируса и действующими ограничениями", - говорится в сообщении посольства России.

С результатами голосования можно ознакомиться на сайте Центризбиркома России здесь.

Для сведения: сейчас в Эстонии проживают примерно 86 000 граждан РФ.

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