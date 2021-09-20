20.09.2021, 17:48
Пермский стрелок жив, сейчас он в реанимации(1)
AP Photo/Anastasia Yakovleva/Scanpix
Тимура Бекмансурова прооперировали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
18-летний студент, который устроил массовый расстрел в Пермском университете, находится на ИВЛ. Он постепенно отходит от наркоза: слышит, что происходит вокруг и реагирует на слова врачей.
Бекмансуров находится в тяжелом состоянии — он получил огнестрельные ранения конечностей, живота и груди. Сейчас он находится в реанимации, однако ближе к вечеру стрелка могут перевести в обычную палату.
Вместе с тем на этажах больницы дежурят полицейские — на тот случай, если кто-то захочет нанести Бекмансурову внеплановый визит.