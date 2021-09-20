Пермский стрелок Тимур Бекмансуров находится в крайне тяжелом состоянии

Врачам удалось остановить сильное кровотечение, операция длилась около 4 часов. У Бекмансурова сильно повреждены печень и кишечник — он получил огнестрельные ранения конечностей, живота и груди. Медики ввели его в медикаментозный сон из-за нестабильного состояния. В ближайшее время допросить преступника не получится.