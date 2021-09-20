20.09.2021, 17:48
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров находится в крайне тяжелом состоянии(96)
AP Photo/Anastasia Yakovleva/Scanpix
Тимура Бекмансурова прооперировали, но его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщает Telegram-канал 112.
Врачам удалось остановить сильное кровотечение, операция длилась около 4 часов. У Бекмансурова сильно повреждены печень и кишечник — он получил огнестрельные ранения конечностей, живота и груди. Медики ввели его в медикаментозный сон из-за нестабильного состояния. В ближайшее время допросить преступника не получится.
Вместе с тем на этажах больницы дежурят полицейские — на тот случай, если кто-то захочет нанести Бекмансурову внеплановый визит, пишет Baza.