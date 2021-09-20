Хавьер Лосано переизбран президентом национальной лиги футзала Испании
Президент Национальной Лиги футзала Испании Хавьер Лосано, получив полную поддержку от клубов, входящих в Ассоциацию, был переизбран на четырехлетний срок до 2025 года. Доверие к Лосано оказалось настолько огромным, что во время избирательного процесса так и не были предложены альтернативные кандидаты, которые могли бы составить конкуренцию действующему президенту. Таким образом, для Лосано этот срок станет уже четвёртым, поскольку впервые он возглавил ЛНФС в 2009 году.
На протяжении этих 12 лет, Хавьер Досано довольно быстро сумел поднять на ноги Ассоциацию, которая в то время влачила жалкое существование, и была близка к банкротству, имея долг около четырех миллионов евро. Его реформы позволили клубам начать получать дополнительный доход, который распределялся в конце каждого сезона, а в 2012 году он сумел договориться об историческом телевизионном контракте на сумму пять миллионов евро, который прямо повлиял на бюджеты клубов ЛНФС, доведя распределение доходов до 1.427.000€ для каждого клуба к сезону 21/22.
Хавьер Лосано полностью оправдывает доверие клубов в качестве президента, поэтому вопрос о других кандидатах даже не стоял на повестке. В ходе избирательного процесса после акцептирования программы выборов, утвержденной на прошлой ассамблее 8 сентября, избирательная комиссия подтвердила, что все клубы единогласно поддерживают Лосано, и необходимость во внеочередном собрании отсутствует.
Уже переизбранный президент ЛНФС в свои 60 лет является эталоном национального и мирового футзала на паркете и за его пределами. В качестве тренера сборной Испании он выиграл два чемпионата мира (в Гватемале в 2000 году и в Тайвани в 2004-м), а среди его спортивных достижений три победы в чемпионатах Европы, добытых в Кордобе в 1996-м, в Москве в 2001-м и в Остраве в 2005-м.
В течение 16 лет он совмещал должность тренера с должностью директора Ciudad de Futsal и своего фонда. После ухода со скамейки запасных в 2007 году, он присоединился к мадридскому «Реалу» в качестве специалиста по развитию одного из направлений академии клуба.
После того, как Избирательная комиссия провозгласила Хавьера Лосано президентом в четвёртый раз, он заявил: «Во-первых, я хотел бы глубоко поблагодарить все клубы, которые в настоящее время являются частью ЛНФС, за их безусловную поддержку, не прося ничего взамен. В эти времена, когда лояльность, ценности и память исчезли, это очень важно – все еще доверять людям».
Кроме того, он подчеркнул: «Это мой четвертый срок на посту президента ЛНФС, и я смотрю на него с тем же энтузиазмом, как и в первый раз, когда мы были обречены на роспуск из-за технического, морального и авторитетного банкротства. Преодолев то темное время, и привнеся свет и великолепие в футзал, Ассоциация, как и весь наш вид спорта, по известным причинам, вновь открыли дверь для посредственности, с опасностями замедления развития и обнищания, которые эта посредственность влечет за собой. Поскольку иначе быть не может, я буду продолжать служить членам ЛНФС с той же страстью, лояльностью и честностью, что и последние 12 лет. Нужно только изучить факты, а не обещания или пропаганду».
Он заключил: «Большое искреннее спасибо клубам, которые проявили мужество и последовательность, сделали выбор для себя и противостояли давлению извне и угрозам. Свобода всегда имела свою цену, вы просто должны иметь мужество, чтобы заплатить за это».