Futsal
20.09.2021, 17:28

Хавьер Лосано переизбран президентом национальной лиги футзала Испании

 
Baltic Futsal Marketing
Отличная новость пришла из Испании: клубы Национальной лиги единогласным решением продлили полномочия действующего президента Хавьера Лосано на ещё четыре года. Компания Балтик Футзал Маркетинг рассказывает об этом немаловажном для всего футзала событии.

Президент Национальной Лиги футзала Испании Хавьер Лосано, получив полную поддержку от клубов, входящих в Ассоциацию, был переизбран на четырехлетний срок до 2025 года. Доверие к Лосано оказалось настолько огромным, что во время избирательного процесса так и не были предложены альтернативные кандидаты, которые могли бы составить конкуренцию действующему президенту. Таким образом, для Лосано этот срок станет уже четвёртым, поскольку впервые он возглавил ЛНФС в 2009 году.

На протяжении этих 12 лет, Хавьер Досано довольно быстро сумел поднять на ноги Ассоциацию, которая в то время влачила жалкое существование, и была близка к банкротству, имея долг около четырех миллионов евро. Его реформы позволили клубам начать получать дополнительный доход, который распределялся в конце каждого сезона, а в 2012 году он сумел договориться об историческом телевизионном контракте на сумму пять миллионов евро, который прямо повлиял на бюджеты клубов ЛНФС, доведя распределение доходов до 1.427.000€ для каждого клуба к сезону 21/22.

Хавьер Лосано полностью оправдывает доверие клубов в качестве президента, поэтому вопрос о других кандидатах даже не стоял на повестке. В ходе избирательного процесса после акцептирования программы выборов, утвержденной на прошлой ассамблее 8 сентября, избирательная комиссия подтвердила, что все клубы единогласно поддерживают Лосано, и необходимость во внеочередном собрании отсутствует.

Уже переизбранный президент ЛНФС в свои 60 лет является эталоном национального и мирового футзала на паркете и за его пределами. В качестве тренера сборной Испании он выиграл два чемпионата мира (в Гватемале в 2000 году и в Тайвани в 2004-м), а среди его спортивных достижений три победы в чемпионатах Европы, добытых в Кордобе в 1996-м, в Москве в 2001-м и в Остраве в 2005-м.
В течение 16 лет он совмещал должность тренера с должностью директора Ciudad de Futsal и своего фонда. После ухода со скамейки запасных в 2007 году, он присоединился к мадридскому «Реалу» в качестве специалиста по развитию одного из направлений академии клуба.

После того, как Избирательная комиссия провозгласила Хавьера Лосано президентом в четвёртый раз, он заявил: «Во-первых, я хотел бы глубоко поблагодарить все клубы, которые в настоящее время являются частью ЛНФС, за их безусловную поддержку, не прося ничего взамен. В эти времена, когда лояльность, ценности и память исчезли, это очень важно – все еще доверять людям».

Кроме того, он подчеркнул: «Это мой четвертый срок на посту президента ЛНФС, и я смотрю на него с тем же энтузиазмом, как и в первый раз, когда мы были обречены на роспуск из-за технического, морального и авторитетного банкротства. Преодолев то темное время, и привнеся свет и великолепие в футзал, Ассоциация, как и весь наш вид спорта, по известным причинам, вновь открыли дверь для посредственности, с опасностями замедления развития и обнищания, которые эта посредственность влечет за собой. Поскольку иначе быть не может, я буду продолжать служить членам ЛНФС с той же страстью, лояльностью и честностью, что и последние 12 лет. Нужно только изучить факты, а не обещания или пропаганду».

Он заключил: «Большое искреннее спасибо клубам, которые проявили мужество и последовательность, сделали выбор для себя и противостояли давлению извне и угрозам. Свобода всегда имела свою цену, вы просто должны иметь мужество, чтобы заплатить за это».