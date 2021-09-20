Хавьер Лосано переизбран президентом национальной лиги футзала Испании

После того, как Избирательная комиссия провозгласила Хавьера Лосано президентом в четвёртый раз, он заявил: «Во-первых, я хотел бы глубоко поблагодарить все клубы, которые в настоящее время являются частью ЛНФС, за их безусловную поддержку, не прося ничего взамен. В эти времена, когда лояльность, ценности и память исчезли, это очень важно – все еще доверять людям».

Кроме того, он подчеркнул: «Это мой четвертый срок на посту президента ЛНФС, и я смотрю на него с тем же энтузиазмом, как и в первый раз, когда мы были обречены на роспуск из-за технического, морального и авторитетного банкротства. Преодолев то темное время, и привнеся свет и великолепие в футзал, Ассоциация, как и весь наш вид спорта, по известным причинам, вновь открыли дверь для посредственности, с опасностями замедления развития и обнищания, которые эта посредственность влечет за собой. Поскольку иначе быть не может, я буду продолжать служить членам ЛНФС с той же страстью, лояльностью и честностью, что и последние 12 лет. Нужно только изучить факты, а не обещания или пропаганду».