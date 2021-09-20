Стрелок шел по второму этажу и стрелял во всех подряд без разбора: шокирующие подробности трагедии в Перми

Александр Стабровский — менеджер отдела проектов, бывший директор музея истории Пермского государственного университета.

"Я был у себя в кабинете — на первом этаже восьмого корпуса (Бекмансуров напал именно на этот корпус, — прим. ”Медузы”). Я был с коллегой Виталием, у него сработала сигнализация в машине. Он вышел из кабинета, я подошел к окну. Вижу: по аллее идет парень с оружием. Оружие выставил впереди себя. Я не придал этому значения: подумал, наверное, студенты что-то репетируют. У него не было никакого невроза. Он шел ровно, как на параде, — и потом хлопок.

Но того, что этот парень стрелял, я не видел. [После хлопка] я оглянулся на дверь. В это время в кабинет забежал Виталий. Он закрыл дверь, прозвучало еще несколько хлопков. Хлопки были не похожи на стрельбу, но я подумал, что в университете теракт.

Оказалось, этот парень зашел в [главный] корпус, начал там стрельбу. Подстрелил нашего коллегу, ему чуть за сорок, он сейчас в реанимации. Он просто шел по коридору по своим делам, и они встретились".

Он [стрелок] поднялся на второй этаж. Потом мы услышали, как из окон начали выпрыгивать люди. Мимо окна, около которого я стоял, пролетел на землю парень. Он спрыгнул, но, видимо, сломал ногу или еще что-то — в общем, убежать не смог. Лежал до конца, пока сотрудники МЧС не унесли его уже потом [после задержания стрелка].

Стрелок шел по второму этажу и стрелял во всех подряд без разбора. Мы все закрылись в кабинетах. Преподавательница, которая была со студентами на втором этаже, закрыла дверь шнуром — и он не смог войти.

Стрельба продолжалась минут семь. Потом на 20 минут воцарилась гробовая тишина. Стояла мертвая тишина, ни-че-го не было слышно.

Через 20 минут приехали полиция, скорая, МЧС. В нашу дверь грозно затарабанили: ”Полиция, полиция, выходи руки кверху, лицом к стене!” В течение часа где-то нас выводили на улицу. Мы с коллегой взяли одежду и вышли. Студенты стояли на улице.