ВИДЕО | Полиция просит о помощи свидетелей ДТП в Тартумаа(2)
16 сентября, примерно в 3 часа дня произошла авария в Тартумаа в волости Камбъя, в посёлке Тырванди. Тягач с кабиной синего цвета, перевозивший жёлтый экскаватор, сбил знак ограничения скорости возле виадука Сойнасте.
Водитель скрылся с места аварии, не оповестив ни центр тревоги, ни владельца дороги.
Всех, кто видел случившееся или может дать какую-либо информацию, которая могла бы помочь установить личность водителя и идентифицировать само транспортное средство, просят позвонить в полицию по номеру 5035992 или прислать письмо на электронную почту louna.ate@list.politsei.ee
Также полиция ожидает, что водитель транспортного средства возьмёт на себя ответственность за совершенную аварию и сам сообщит детали для более подробного выяснения обстоятельств.