ФОТО | Вчера водитель BMW разогнался почти до 220 км/ч. Суд вынес ему приговор

Поздним воскресным вечером полицейские замерили скорость двигавшегося на окраине Тарту по Вырускому шоссе автомобиля BMW — она была 219 км/ч. Водитель превысил разрешенную скорость на 112 км/ч.

Находившийся за рулем 21-летний водитель и его друг решили проверить — на что способна их машина. Водителя задержали и отправили ночевать в Тартускую тюрьму.

Сегодня, в понедельник, молодого человека доставили в суд. Он раскаялся в содеянном, действующих наказаний у него не было. Учитывая все обстоятельства суд назначил ему 6 дней ареста и лишил мужчину водительских прав сроком на полгода.