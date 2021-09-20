20.09.2021, 17:18
ФОТО | Вчера водитель BMW разогнался почти до 220 км/ч. Суд вынес ему приговор
Полиция
Сегодня суд назначил наказание 21-летнему водителю, который на окраине Тарту разогнался до скорости почти 220 км/ч. Молодой человек получил 6 дней ареста и лишение водительских прав.
Поздним воскресным вечером полицейские замерили скорость двигавшегося на окраине Тарту по Вырускому шоссе автомобиля BMW — она была 219 км/ч. Водитель превысил разрешенную скорость на 112 км/ч.
Находившийся за рулем 21-летний водитель и его друг решили проверить — на что способна их машина. Водителя задержали и отправили ночевать в Тартускую тюрьму.
Сегодня, в понедельник, молодого человека доставили в суд. Он раскаялся в содеянном, действующих наказаний у него не было. Учитывая все обстоятельства суд назначил ему 6 дней ареста и лишил мужчину водительских прав сроком на полгода.