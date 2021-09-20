ФОТО | Вчера водитель BMW разогнался почти до 220 км/ч. Суд вынес ему приговор

Поздним вечером воскресенья полицейские заметили на четырехполосном участке Выруского шоссе автомобиль BMW, ехавший со скоростью 219 км/ч. Водитель превысил разрешенную скорость не менее чем на 112 км/ч. За рулем был 21-летний молодой человек, в автомобиле находился и его друг. Mолодые люди хотели проверить, какую скорость может развить автомобиль.

Водителя задержали и отправили в тартускую тюрьму, где он дожидался заседания суда. Молодой человек, которого доставили в зал суда из тюрьмы, сожалел о своем опасном поведении за рулем, сдерживая слезы. Принимая во внимание чистосердечное раскаяние и то, что у водителя не было действующих наказаний, суд вынес в качестве наказания шесть дней ареста и лишение прав на полгода.

Главный инспектор Тартуского отделения полиции Тайво Роси сказал, что, несмотря на юный возраст, молодой человек понял, что у таких опасных гонок могут быть последствия.

"На такой скорости водитель ставит в опасность других участников дорожного движения, но еще более вероятно то, что в результате глупой минутной эмоции произойдет тяжелое ДТП, которое унесет жизни самих этих молодых людей. Вместо учебы молодому человeку придется понести ответственность за свой поступок и, находясь в тюрьме, подумать над своим стилем езды", - сказал Роси.