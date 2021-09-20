Лучше поздно, чем никогда: в Рийгикогу обсудили возможности популяризации езды на велосипеде(1)
По словам председателя комиссии по окружающей среде Йоко Алендер, мы хотим популяризовать велосипед как средство передвижения, но у нас нет ни информации о спросе, ни конкретных целей или продуманной программы деятельности.
Представители железной дороги дали обзор развития железнодорожного движения и мер, принимаемых для популяризации езды на велосипеде.
Комиссия также выслушала планы по электрификации железной дороги и расширению парка поездов. В планах — изменить напряжение контактной сети на маршруте Таллинн–Аэгвийду. Необходимо реализовать опцион на 10 поездов. Планируется пустить электропоезд по маршруту Таллинн–Нарва; маршрут Аэгвийду будет продлен до Тапа. В направлении Тарту и Нарвы планируется сократить число остановок, чтобы ускорить сообщение. Также необходимо уплотнить график на маршруте Таллинн–Рапла–Тюри–Вильянди и на маршрутах вблизи Тарту.
Участники заседания комиссии отметили, что программа развития транспорта и мобильности ставит целью увеличить объем железнодорожных перевозок на 140 %.
По мнению представителей железной дороги, поезд и велосипед можно скомбинировать путем создания дополнительных парковок в пригороде Таллинна, где в настоящий момент в 90 % случаев можно оставить велосипед. Уже сейчас зачастую велосипедные парковки переполнены.
”В программе развития заложены хорошие идеи, но с достижением установленных целей есть проблемы, — сказала Алендер.
– Особенно это касается Таллинна, где нет продуманного плана действий. Не хватает велосипедных парковок и других возможностей для хранения велосипедов, особенно вблизи железнодорожных станций. Предложения велолюбителей не рассматриваются. Улицы выкрашены в красный цвет, но это никак не помогает повысить безопасность движения. Зато мы имеем дело с прямым загрязнением окружающей среды, так как краска не впитывается в поверхность и пластик вместе с дождевой водой смывается в море”.
По словам Алендер, современная модель движения, ориентированная на автомобильный транспорт, никак не соответствует статусу ”зеленой столицы”. Она отметила, что вся Европа развивает велосипедный транспорт, в то время как Таллинн вместо внедрения соответствующих стратегий занимается строительством ”потемкинских деревень” в преддверии выборов. ”На наш взгляд, именно в Таллинне важно уделять пристальное внимание строительству безопасных велосипедных дорожек и новых велосипедных парковок вблизи железнодорожных станций. Также по примеру Тарту следует озаботиться созданием работающей сети аренды велосипедов”, — подчеркнула Алендер.
Член комиссии по окружающей среде Евгений Осиновский подчеркнул, что необходимо более эффективно объединить железнодорожное и велосипедное движение. ”Очевидно, что Elron нуждается в дополнительных инвестициях в поезда. Речь идет как о покупке новых поездов, так и дополнительных вагонов, — сказал Осиновский. — Железнодорожное движение может существенно улучшить сообщение и побудить людей пользоваться более экологичными видами общественного транспорта”.
По оценке Алендер, ограничения на провоз велосипедов в поездах также являются проблемой. Она отметила, что раньше велосипед можно было взять в поезд бесплатно. С 26 июля Elron ввел билеты для велосипедов. Провоз велосипеда во всех поездах Elron — платный с апреля по конец октября. ”Увеличение стоимости проезда значительно ограничивает возможности использования велосипеда. Кроме того, у человека нет уверенности, что он сможет попасть в поезд с велосипедом”. Согласно предоставленным Elron пояснениям, стоимость билета зависит от продолжительности поездки и составляет 50 % от полной стоимости билета на обычный поезд, но не менее 1 евро. ”Отсутствие возможности забронировать место для велосипеда, безусловно, сокращает возможности использования велосипеда при поездках в пригороде и между городами, –сказала Алендер. — Участников движения нельзя противопоставлялись друг другу. Железнодорожный и велосипедный транспорт — это жизнестойкая комбинация. Наша задача — сделать так, чтобы участники движения были союзниками друг другу, так как средства передвижения продуманы, удобны и безопасны в использовании”.
В обсуждении приняли участие представители AS Eesti Raudtee, Elron и Таллиннской городской управы.