Новости Эстонии
20.09.2021, 21:30

Ученый: Департамент здоровья играет цифрами - статистика по COVID-19 подается неправильно

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Кайли Малтс
Департамент здоровья
Из представленного Департаментом здоровья недельного обзора может создаться впечатление, что заболеваемость COVID-19 высока главным образом среди людей среднего возраста. На самом деле большой скачок заболеваемости произошел среди детей и молодежи.

Каждую среду Департамент здоровья дает обзор заболеваемости коронавирусом нового типа с разбивкой по возрастным группам.

Очередной обзор и график, представленный на прошлой неделе (данные по состоянию на 13.09), проанализировал ученый Киган Макбридж и нашел в нем некоторые нестыковки. "Данные верные, но они неправильно поданы. Якобы в более младших возрастных группах заболеваемость ниже", - написал он в Twitter.

Как отмечает Макбридж, при корректной подаче данных видно, что за последнюю неделю самая высокая заболеваемость COVID-19 имеено среди детей и подростков в возрасте 10-14 лет.

По словам ученого, на графике Департамента здоровья некоторые возрастные группы идут с разбивкой в пять лет, а некоторые - в 10 лет. Поэтому при взгляде на график может создаться впечатление, что наиболее высокая заболеваемость в возрастной группе 30-39 лет, но это не соответствует действительности.

Если сделать более правильную разбивку по возрастным категориям, то выяснится, что число заболевших в возрастной категории 10-14 лет выросло на 107%, а среди 15-19 летних - на 57%.

Представленный ниже интерактивный график дает более верную картину.

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