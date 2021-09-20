Ученый: Департамент здоровья играет цифрами - статистика по COVID-19 подается неправильно

Каждую среду Департамент здоровья дает обзор заболеваемости коронавирусом нового типа с разбивкой по возрастным группам.

Очередной обзор и график, представленный на прошлой неделе (данные по состоянию на 13.09), проанализировал ученый Киган Макбридж и нашел в нем некоторые нестыковки. "Данные верные, но они неправильно поданы. Якобы в более младших возрастных группах заболеваемость ниже", - написал он в Twitter.

So I had been tweeting about differences between Krista Fischer's and Terviseamet's data and the issue is related to how Terviseamet handles the x-axis. For some reason they use two different age intervals e.g. 5 years and 10 years. Same data in 2nd pic. pic.twitter.com/Cg5JmJQnQB — Keegan McBride (@KeeganMcB) September 14, 2021

Как отмечает Макбридж, при корректной подаче данных видно, что за последнюю неделю самая высокая заболеваемость COVID-19 имеено среди детей и подростков в возрасте 10-14 лет.

По словам ученого, на графике Департамента здоровья некоторые возрастные группы идут с разбивкой в пять лет, а некоторые - в 10 лет. Поэтому при взгляде на график может создаться впечатление, что наиболее высокая заболеваемость в возрастной группе 30-39 лет, но это не соответствует действительности.

Если сделать более правильную разбивку по возрастным категориям, то выяснится, что число заболевших в возрастной категории 10-14 лет выросло на 107%, а среди 15-19 летних - на 57%.

Представленный ниже интерактивный график дает более верную картину.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

