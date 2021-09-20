Ученый: Департамент здоровья играет цифрами - статистика по COVID-19 подается неправильно(13)
Каждую среду Департамент здоровья дает обзор заболеваемости коронавирусом нового типа с разбивкой по возрастным группам.
Очередной обзор и график, представленный на прошлой неделе (данные по состоянию на 13.09), проанализировал ученый Киган Макбридж и нашел в нем некоторые нестыковки. "Данные верные, но они неправильно поданы. Якобы в более младших возрастных группах заболеваемость ниже", - написал он в Twitter.
Как отмечает Макбридж, при корректной подаче данных видно, что за последнюю неделю самая высокая заболеваемость COVID-19 имеено среди детей и подростков в возрасте 10-14 лет.
По словам ученого, на графике Департамента здоровья некоторые возрастные группы идут с разбивкой в пять лет, а некоторые - в 10 лет. Поэтому при взгляде на график может создаться впечатление, что наиболее высокая заболеваемость в возрастной группе 30-39 лет, но это не соответствует действительности.
Если сделать более правильную разбивку по возрастным категориям, то выяснится, что число заболевших в возрастной категории 10-14 лет выросло на 107%, а среди 15-19 летних - на 57%.
Представленный ниже интерактивный график дает более верную картину.
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