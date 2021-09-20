Электричество подорожало. Как я могу поменять условия договора?

Если у вас заключен индивидуальный договор на потребление электричества, то смена достаточно проста — вы выбираете нужный вам пакет и сообщаете за 30 дней о своем желании. Если же договор заключен общий на целый дом и квартирное товарищество является посредником в распределении энергии между квартирами, то товарищество может, уведомив поставщика, сменить пакет, пересмотрев условия.

Конечно, многие сейчас хотят заключить личный договор с поставщиком, но это действительно затруднено, если договор заключен на весь дом. Чтобы перейти на индивидуальное потребление электричества, нужно согласие всех собственников. Причем устного согласия не достаточно — необходимо предоставить поставщику электроэнергии письменное согласие ста процентов собственников. И только в этом случае Eesti Energia начнет процесс перехода на индивидуальные договоры.

Зачем это нужно? Потому что квартиру нельзя оставить без электричества, а для этого все договоры должны быть подписаны. Именно поэтому от всех собственников требуется согласие, чтобы в дальнейшем не нужно было требовать отдельно от каждого подписать новый индивидуальный договор.

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