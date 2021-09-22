Читатель спрашивает: на работе нужно делать тест на коронавирус. Могу ли я выбирать тип теста?

Отвечает Пирет Кальюла, консультант Инспекции труда по вопросам рабочей среды.

Вопрос о том, какие принимать меры для предотвращения распространения вируса, работодатель решает на основании анализа рисков в рабочей среде. Из этого анализа должно явным образом следовать и обязательство по тестированию.

Работодатель должен ознакомить работников и с результатами оценки анализа рисков, и с мерами по предотвращению распространения инфекции. Если при оценке рисков работодатель пришел к заключению, что тестирование на определенных должностях необходимо, то работодатель решает, каким образом работник должен доказывать свою инфекционную безопасность.

Принцип, закрепленный в Законе о гигиене и безопасности труда, заключается в том, что если работодатель устанавливает требования к рабочей среде, то он и несет связанные с этим расходы. Если работодатель предусмотрел тестирование работников, то, как правило, он и оплачивает тесты.

В исключительных случаях тестирование может проводиться и за счет работника. Именно это и может произойти в ситуации, когда работник хочет использовать какой-либо другой тип теста, отличный от того, что закупил работодатель. Тогда нужно предварительно договориться, примет ли работодатель результаты теста, который купил сам работник, и можно ли сделать анализ заранее дома и принести его с собой или нужно тестироваться по приходе на работу, в отведенном работодателем помещении. Вопрос о другом типе теста — вопрос договоренности, договариваются также и о том, кто эти тесты оплачивает.

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