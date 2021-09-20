На суднах Tallink можно бесплатно вакцинироваться с 24 по 27 сентября

С 24 по 27 сентября все желающие, проживающие на законных основаниях в Эстонии, смогут сделать прививку от коронавируса на судах Tallink Star и Megastar, курсирующих на линии Таллинн — Хельсинки. В этот раз для вакцинации используются вакцины Pfizer, Moderna и Janssen.

Вакцинация проводится двукратными вакцинами Pfizer и Moderna и однократным препаратом Janssen, что позволяет привиться всем пассажирам, ожидающим второй дозы вакцины, а также членам семей, достигшим 12-летнего возраста.

Tallink, учитывая современные требования, предоставляет возможность взрослым, которым необходима вакцинация, привиться однократной вакциной Janssen.

Вакцинация с 24 по 27 сентября будет проводиться, в соответствии с установленными государственными требованиями, квалифицированным медицинским персоналом Eldred OÜ ежедневно на следующих отправлениях судов Star и Megastar:

MEGASTAR

Таллинн — Хельсинки 07:30

Хельсинки — Таллинн 10:30

Таллинн — Хельсинки 13:30

Хельсинки — Таллинн 16:30

Таллинн — Хельсинки 19:30

Хельсинки — Таллинн 22:30

STAR

Таллинн — Хельсинки 10:30

Хельсинки — Таллинн 13:30

Таллинн — Хельсинки 16:30

Хельсинки — Таллинн 19:30

Для предварительного бронирования времени вакцинации, после покупки билета на рейс, необходимо зарегистрироваться по адресу www.tallink.ee/vaktsineeri. При возможности, также можно вакцинироваться и в порядке живой очереди на судне во время рейса.